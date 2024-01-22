Меру пресечения Роману Гринкевичу избрал Печерский районный суд Киева. Альтернативой содержанию под стражей является залог. Его размер – более 500 миллионов гривен.

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Сторона защиты уже заявила, что считает меру пресечения необоснованной. Апелляционную жалобу планируют подать уже 23 января.

Гринкевич стал пятым подозреваемым в участии в преступной группировке и мошенничестве. Оно совершено в условиях военного положения и – в особо крупных размерах. Речь идет о поставках некачественной одежды для героев ВСУ.

Следствие установило, что участники преступной группировки нанесли государству ущерб почти на миллиард гривен.

Что говорят в ДБР

Кроме того, в ДБР отметили, что Роман Гринкевич пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины. Это произошло уже после объявления о подозрении. В течение нескольких дней Романа Гринкевича искали: людей просили сообщать о его местонахождении. В конце концов Гринкевича задержали в Одессе.

Заявление Гринкевича

Между тем, в суде Роман Гринкевич вдруг заявил, что не планирует выезжать из Украины. Вместо этого он предпочитает остаться, чтобы отстаивать свою "честь". Обвинение против себя он назвал "непонятными".