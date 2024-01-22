Скандальное дело Гринкевичей вызвало немало общественного возмущения. Теперь фигурантов дела ждет наказание. Однако финальному приговору предшествует еще много работы. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала спикер ГБР Татьяна Сапьян.

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Работа только начинается

Еще 18 января Гринкевича-младшего объявили в розыск. В понедельник, 22 января, стало известно, что Роман Гринкевич пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов в одной из стран ЕС. Его задержали.

То, что его нашли и задержали, сигнал для всех фигурантов уголовных производств и общества, что избежать ответственности за совершенные преступления не удастся,

– подчеркнула Татьяна Сапьян.

Заметим, что Роману Гринкевичу сегодня должны избрать меру пресечения, о которой просит следствие вместе с прокуратурой. Речь идет об удерживании под стражей.

Подчеркиваю, что это только начало досудебного расследования. До финальной стадии еще очень много работы. Я хотела, чтобы все это понимали,

– подчеркнула спикер ГБР.

Роман Гринкевич был найден в Одессе. Вероятно, сейчас он уже находится в Киеве, где будет проходить заседание суда.

Коротко о деле Гринкевичей