Важно, что недавно против Романа Гринкевича открыли уголовное производство, объявив ему о подозрении. Затем стало известно, что он скрывается от следствия. Однако уже 22 января сын Игорь Гринкевич был задержан в Одессе.
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Задержание Романа Гринкевича
Отметим, что об скрытии и начале розыска Гринкевича-младшего правоохранители сообщили 18 января 2024 года. О его задержании менее чем через неделю проинформировали в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований.
Сотрудники ГБР установили местонахождение подозреваемого в резонансном деле о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины. Сегодня (22 января – 24 Канал) в 07:00 на основании решение суда в Одессе задержан Роман Гринкевич. Он уклонился от органов досудебного расследования,
– заявил директор Бюро Алексей Сухачев.
Правоохранители вспомнили, что отец Романа Гринкевича – частный предприниматель, подозреваемый в организации преступной организации, противоправно завладевшей бюджетными средствами. Размер ущерба оценивается более чем в 934 миллиона гривен.
В подозрении относительно Романа Гриневича и еще нескольких человек говорится, что он обворовывал украинскую армию, снабжая бойцам некачественную одежду. В настоящее время проводится досудебное расследование. Гринкевичу-младшему должны избрать меру пресечения.
Больше о деле
- Суд наложил арест на имущество семьи Гриневичей. В то же время 24 Каналу стало известно, что добыча песка на Яснисском карьере во Львовской области продолжается. Юридические дороги от этого карьера ведут к Гринкевичам.
- В настоящее время Игорь Гринкевич находится под стражей по решению суда. Также идет досудебное расследование по его делу по двум подозрениям. Львовскому бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.
- Жена Гринкевича по имени Светлана преподавала маркетинг в Национальном университете "Львовская политехника". После скандала с участием ее семьи она написала заявление на увольнение.