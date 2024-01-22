Важно, что недавно против Романа Гринкевича открыли уголовное производство, объявив ему о подозрении. Затем стало известно, что он скрывается от следствия. Однако уже 22 января сын Игорь Гринкевич был задержан в Одессе.

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Задержание Романа Гринкевича

Отметим, что об скрытии и начале розыска Гринкевича-младшего правоохранители сообщили 18 января 2024 года. О его задержании менее чем через неделю проинформировали в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

Сотрудники ГБР установили местонахождение подозреваемого в резонансном деле о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины. Сегодня (22 января – 24 Канал) в 07:00 на основании решение суда в Одессе задержан Роман Гринкевич. Он уклонился от органов досудебного расследования,

– заявил директор Бюро Алексей Сухачев.

Правоохранители вспомнили, что отец Романа Гринкевича – частный предприниматель, подозреваемый в организации преступной организации, противоправно завладевшей бюджетными средствами. Размер ущерба оценивается более чем в 934 миллиона гривен.

Обратите внимание! Игорь Гринкевич получил уже два подозрения. Первое касалось дела о взятке следователю, а второе – как раз завладение бюджетными средствами. По этому же второму делу было объявлено подозрение его сыну Роману 17 января. Кроме того, еще нескольким лицам, относящимся к преступной организации.

В подозрении относительно Романа Гриневича и еще нескольких человек говорится, что он обворовывал украинскую армию, снабжая бойцам некачественную одежду. В настоящее время проводится досудебное расследование. Гринкевичу-младшему должны избрать меру пресечения.

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