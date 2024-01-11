Профессор Светлана Гринкевич написала заявление по собственному желанию. Об этом журналистам рассказали в университете.

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Светлана Гринкевич уволилась из политехники

Накануне, 10 января, студенты объявили о пикете с требованием уволить с работы Светлану Гринкевич. Соответствующая акция была запланирована на пятницу, 12 января, возле главного корпуса. Об этом рассказал руководитель львовского отделения ОО "Украинские студенты за свободу", студент "Львовской политехники" Роман Мацуев.

В университете рассказали, что согласно приказу от 11 января Светлана Гринкевич уволена с должности профессора кафедры маркетинга и логистики. Уточнили, что написала заявление на увольнение "по собственному желанию".

"Приказ Nº155-3-10. Уволить по собственному желанию по статье 38 КЗоТ Украины Гринкевич Светлану Степановну с должности профессора кафедры маркетинга и логистики с 11.01.2024", — рассказала Суспильному спикер университета Наталья Павлишин.

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Что известно о Светлане Гринкевич

Светлана Гринкевич – профессор, доктор экономических наук. Работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики "Львовской политехники".

Через неделю после задержания мужа, 8 января СМИ сообщали, что Гринкевич взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".

По данным YouControl, она является соучредителем благотворительного фонда Hope.UA, которым руководит сын Роман Гринкевич. Также совладелица ряда фирм семейного бизнеса.

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