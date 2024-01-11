Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он отметил, что хотелось бы, чтобы решения относительно коррупционеров принимались быстрее.

К теме Почти 100 Shark и 4 Leopard 2A6: что могли получить военные за "отмытые" деньги Гринкевича

"Очень хорошо, что об этом говорят, проводят расследования, соответствующие санкции вводят, юридические санкции. Надо все-таки соблюдать юридический процесс. К сожалению. Потому что хотелось бы более жестко и быстрее принимать соответствующие решения относительно подобного типа коррупции или даже мародерства", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Полное интервью Михаила Подоляка выйдет в 20 часов на ютубе 24 Канала.

Нужна справедливость

Михаил Подоляк отметил, что люди не хотят видеть только задержания коррупционеров. Нужно налагать все аресты, зафиксировать в СИЗО, быстро рассматривать дела и давать этим лицам максимальные сроки заключения. Тогда это будет справедливо.

Кто-то отдает все, теряет все, делает это сознательно, идет на передний край или работает в тылу, максимально донатит. А кто-то мало того, что грабит ВСУ, так еще и манифестирует это. То есть показывает роскошный образ жизни в социальных сетях. И это неправильно,

– подчеркнул он.

Кроме Гринкевича в Украине есть другие коррупционеры. СБУ, Нацполиция, ГБР, прокуратура работают по этому направлению. Продолжаются задержания, фиксация, возбуждают уголовные дела. Однако коррупционные схемы работали 30 лет, поэтому искоренить это сразу невозможно. Но процесс двигается.

"Мы можем жестко за это наказывать, получать конкретные следственные действия. Юридические процессы с фиксацией больших терминов для людей подобного типа будут означать, что люди верят в государство. Постепенно восстановить доверие к государству можно только конкретикой. Не пиаром, не проговариванием банальных вещей о том , что не нужно толеровать коррупцию. Только конкретными юридическими терминами. Так будет восстановлена справедливость", – убежден советник главы ОПУ.