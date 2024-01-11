Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, хотілося б, щоб рішення щодо корупціонерів приймали швидше.

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"Дуже добре, що про це говорять, проводять розслідування, відповідні санкції накладають, юридичні санкції. Треба все-таки дотримуватись юридичного процесу. На жаль. Бо хотілося б жорсткіше і швидше приймати відповідні рішення щодо подібного типу корупції чи навіть мародерства", – наголосив він.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю Михайла Подоляка вийде о 20 годині на ютубі 24 Каналу.

Потрібна справедливість

Михайло Подоляк зазначив, що люди не хочуть бачити тільки затримання корупціонерів. Потрібно накладати усі арешти, зафіксувати у СІЗО, швидко розглядати справи та давати цим особам максимальні терміни ув'язнення. Тоді це буде справедливо.

Хтось віддає все, втрачає все, робить це свідомо, іде на передній край чи працює в тилу, максимально донатить. А хтось мало того, що грабує ЗСУ, так ще й маніфестує це. Тобто показує розкішний образ життя в соціальних мережах. І це неправильно,

– наголосив він.

Окрім Гринкевича, в Україні є інші корупціонери. СБУ, Нацполіція, ДБР, прокуратура працюють у цьому напрямку. Тривають затримання, фіксація, відкривають кримінальні справи. Однак корупційні схеми працювали 30 років, тому викорінити це в один момент неможливо. Але процес рухається.

"Ми можемо жорстко за це карати, отримувати конкретні слідчі дії. Юридичні процеси з фіксацією великих термінів для людей подібного типу будуть означати, що люди вірять в державу. Поступово відновити довіру до держави можна тільки конкретикою. Не піаром, не проговоренням банальних речей про те, що не треба толерувати корупцію. Тільки конкретними юридичними термінами. Так буде відновлена справедливість", – переконаний радник голови ОПУ.