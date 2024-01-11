Професорка Світлана Гринкевич написала заяву за власним бажанням. Про це журналістам розповіли в університеті.
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Світлана Гринкевич звільнилася з політехніки
Напередодні, 10 січня, студенти оголосили про пікет з вимогою звільнити з роботи Світлану Гринкевич. Відповідна акція була запланована на п'ятницю, 12 січня, біля головного корпусу. Про це розповів керівник львівського осередку ГО "Українські студенти за свободу", студент "Львівської політехніки" Роман Мацуєв.
В університеті розповіли, що відповідно до наказу від 11 січня Світлана Гринкевич звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. Уточнили, що написала заяву на звільнення "за власним бажанням".
"Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за статтею 38 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024", — розповіла Суспільному речниця університету Наталія Павлишин.
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Що відомо про Світлану Гринкевич
- Світлана Гринкевич – професорка, докторка економічних наук. Працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики "Львівської політехніки".
- Через тиждень після затримання чоловіка, 8 січня ЗМІ повідомляли, що Гринкевич взяла відпустку "за сімейними обставинами".
- За даними YouControl, вона є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує син Роман Гринкевич. Також співвласниця низки фірм родинного бізнесу.
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Коротко про підозру львівському бізнесмену
- Чоловік Світлани Ігор Гринкевич – львівський бізнесмен, якого наприкінці грудня 2023 року затримали на хабарі у розмірі 500 тисяч доларів. У ДБР повідомили, що підозрюваний намагався підкупити одного з керівників Бюро.
- Кілька місяців тому відкрили кримінальне провадження за фактом оборудок з закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.
- Як встановили під час слідства, до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні Гринкевичу підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони.
- За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та зриву постачання.