11 січня 2024 року стало відомо від ДБР про арешт майна сім'ї львівського бізнесмена та підконтрольних йому компаній. Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони, допоки його не спіймали на хабарі слідчому. Водночас джерела 24 Каналу повідомляють про функціонування Ясниського кар'єру.
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Що заявило Держбюро розслідувань
У відомстві констатують, що триває досудове розслідування у справі Гринкевича. Водночас правоохоронці уже провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, а також за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.
Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, правоохоронці отримали висновок від експертів, у якому встановлено: уся продукція, поставлена компаніями Гринкевича для Міноборони у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам. Тобто її не можуть використовувати Збройні Сили України.
Яка ситуація з Ясниським кар'єром
Ще на етапі чуток про можливий арешт майна Гринкевичів джерела 24 Каналу повідомили, що видобування піску в цій зоні триває.
Усі юридичні дороги від цього кар'єру ведуть до родини Гринкевичів:
- Світлана Гринкевич, дружина бізнесмена, володіє частиною у ПАТ "Кар'єроуправління";
- своєю чергою, це товариство орендує Ясниський піщаний кар'єр;
- дозвіл на видобуток піску там надала Львівська обласна військова адміністрація.
Варто сказати, що Ясниським кар'єром – це локація під Львовом, на якій, крім видобування піску, є відпочинкова зона. Її безпечність – під великим питанням.
У мережі можна знайти десятки коментарів, де люди пишуть про загрози під час відпочинку на Ясниському кар'єрі. Більшість з них побували там й на власні очі побачили, що Гринкевичі не подбали хоча б про мінімальну безпекову інфраструктуру.
"Десь техніка працює, десь діти бігають. Про безпеку там навіть ніхто не чув", – також ділиться з нами джерело.
Відгуки людей про відпочинок на Ясниському кар'єрі / Скриншоти 24 Каналу