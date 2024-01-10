Напередодні заступник міністра оборони Віталій Половенко зазначив, що структура прийняла рішення розірвати контракти. Однак важливо, щоб процедура відбувалася по закону.

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Розірвання договору

Речник Міноборони Іларіон Павлюк зазначив, що для розірвання контракту з Гринкевичами мають бути законні підстави.

Ми живемо в правовій державі, тому зараз, скажімо так, ця угода під мікроскопом, тобто ми надзвичайно уважно вивчаємо всі деталі, якщо будуть виявлені найменші порушення, то, звісно, що, якщо будуть підстави для розривання контракту, його буде розірвано,

– повідомив речник.

Станом на зараз мова йде про один контракт – на постачання харчових продуктів для Збройних Сил. За цією угодою, станом на зараз, невідомо про жодні порушення. Попри нульову терпимість, міністерство має дотримуватись закону. Павлюк додав, що контракти не розриваються просто так.

Варто зазначити! Останньою угодою з Гринкевичами був контракт на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Він діє з 1 січня по 1 квітня. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на "Прозоро" – до того, як нам стало відомо про арешти і затримання. У Міноборони наголосили, що за наявності підстав для розірвання договору структура зробить це негайно.

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