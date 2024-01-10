Накануне замминистра обороны Виталий Половенко отметил, что структура приняла решение расторгнуть контракты. Однако важно, чтобы процедура проходила по закону.

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Расторжение договора

Спикер Минобороны Илларион Павлюк отметил, что для расторжения контракта с Гринкевичами должны быть законные основания.

Мы живем в правовом государстве, поэтому сейчас, скажем так, это соглашение под микроскопом, то есть мы чрезвычайно внимательно изучаем все детали, если будут выявлены малейшие нарушения, то, конечно, если будут основания для разрыва контракта, он будет расторгнут,

– сообщил спикер.

На данный момент речь идет об одном контракте – на поставку пищевых продуктов для Вооруженных Сил. По этому соглашению, по состоянию на данный момент, неизвестно ни о каких нарушениях. Несмотря на нулевую терпимость, министерство должно соблюдать закон. Павлюк добавил, что контракты не расторгаются просто так.

Стоит отметить! Последним соглашением с Гринкевичами было контракт на поставку питания военным в Николаевской и Херсонской областях. Он действует с 1 января по 1 апреля. Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на "Прозоро" – до того, как нам стало известно об арестах и задержаниях. В Минобороны подчеркнули, что при наличии оснований для расторжения договора структура сделает это немедленно.

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