Одна из фирм, фигурирующая в коррупционном скандале, зарегистрирована на сына бизнесмена – Романа Гринкевича. Тот впервые отреагировал на обвинение.

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"Нас заказали"

Роман Гринкевич опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что его семья вроде бы занималась своей деятельностью добродетельно и закон не нарушала. Кроме того, мужчина отметил, что скандал вокруг его семьи "заказали". И они вроде бы знают имена тех, кто в этом заинтересован.

Мы убеждены, что правоохранительные органы на всех уровнях и непосредственно МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными,

– говорится в сообщении Гринкевича – младшего.

Также сын львовского бизнесмена подчеркнул, что его семья "точно" оправдываться не будет, потому что вроде бы "не в чем", и добавил, что бежать за границу они тоже не планируют.

Роман Гринкевич ответил на скандал вокруг его семьи / Фото Instagram