Заместитель Министра обороны Украины Виталий Половенко заявил, что 9 января состоялось совещание оборонного ведомства насчет расторжения контрактов с фирмами, аффилированными с семьей Гринкевичей. По его словам, у Минобороны остался только один контракт с такой компанией.

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Что известно об этом контракте

Как пояснил заместитель Рустема Умерова, речь идет о контракте на поставку питания нашим военным в Николаевской и Херсонской областях. Он действует с 1 января по 1 апреля.

Это было последнее соглашение, которое заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформируют. Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на "Прозоро" – до того, как нам стало известно об арестах и задержаниях,

– объяснил Половенко.

Он назвал продовольственное обеспечение украинских защитников важным приоритетом. По его словам, если появятся хоть какие-нибудь основания расторгнуть этот последний контракт досрочно, то Минобороны сделает это немедленно.

Замминистра обороны сообщил о начатых тщательных служебных проверках. Половенко заявил, что есть три группы инспекторов, которые проверяют тендер, контракт и качество услуг соответственно. Кроме того, они будут проверять все аспекты сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.

Со связанным с Гринкевичем фондом Львовщина разорвала меморандум

В этот вторник, 9 января, стало известно, что Львовский областной совет и Львовская областная государственная администрация разорвали трехсторонний меморандум с благотворительным фондом HOPE.UA. Об этом заявил заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод.

Игорь Гринкевич является представителем этого фонда. Напомним, что львовский бизнесмен подозревается во взяточничестве и коррупции.

Холод сообщил, что фонд должен был отреставрировать одно из помещений коммунального заведения облсовета "Журавненский дом поддержанного проживания психоневрологического типа". Там хотели создать областной центр социальной реабилитации и работать с детьми, имеющими ПТСР и вызванные войной психотравмы.

Фонд должен был профинансировать реставрационно-ремонтные работы на 70%. Организация HOPE.UA надеялась привлечь для этого грант на 4 миллиона долларов от донора из Нидерландов.

В конце декабря 2023 года, сразу после обнародования скандальных фактов об Игоре Гринкевиче в СМИ, мы направили фонду HOPE.UA официальное письмо от Львовского областного совета с просьбой предоставить нам четкий календарный план работ, которые фонд планирует осуществить на объекте. Для ответа фонд имел более чем достаточно — 14 календарных дней. Информацию мы так и не получили. К тому же, как известно, 29 декабря Гринкевича задержали работники ГБР, потому что выяснилось, что скандальная семья львовского бизнесмена наживалась на закупках для Минобороны. Учитывая все эти факты, отныне меморандум разорван с нашей стороны в одностороннем порядке,

– объяснил Холод.

Он добавил, что Львовский областной совет считает правильным не иметь ничего общего с фондом.