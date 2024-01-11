11 января 2024 года стало известно от ГБР об аресте имущества семьи львовского бизнесмена и подконтрольных ему компаний. Гринкевич был одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны, пока его не поймали на взятке следователю. В то же время, источники 24 Канала сообщают о функционировании Яснисского карьера.

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Что заявило Госбюро расследований

В ведомстве констатируют, что идет досудебное расследование по делу Гринкевича. В то же время, правоохранители уже провели обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, а также по адресам проживания директоров и офисов подконтрольных ему компаний.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиумкласса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители получили заключение от экспертов, в котором установлено: вся продукция, поставленная компаниями Гринкевича для Минобороны в 2023 году, не отвечает качественным характеристикам. То есть, ее не могут использовать Вооруженные Силы Украины.

Обратите внимание! Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен. По факту махинаций было открыто уголовное производство.