11 января 2024 года стало известно от ГБР об аресте имущества семьи львовского бизнесмена и подконтрольных ему компаний. Гринкевич был одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны, пока его не поймали на взятке следователю. В то же время, источники 24 Канала сообщают о функционировании Яснисского карьера.
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Что заявило Госбюро расследований
В ведомстве констатируют, что идет досудебное расследование по делу Гринкевича. В то же время, правоохранители уже провели обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, а также по адресам проживания директоров и офисов подконтрольных ему компаний.
Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиумкласса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний,
– говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители получили заключение от экспертов, в котором установлено: вся продукция, поставленная компаниями Гринкевича для Минобороны в 2023 году, не отвечает качественным характеристикам. То есть, ее не могут использовать Вооруженные Силы Украины.