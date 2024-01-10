Небольшая площадь возле Львовской политехники станет ареной студенческого протеста уже в пятницу, 12 января. Митингующие соберутся в 13:30, чтобы высказать свою позицию по поводу коррупционного скандала, связанного с семьей Гринкевичей, сообщает 24 Канал.

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Митинг против Гринкевичей

Информация об акции начала распространяться телеграм-каналы. Ее организаторы даже создали открытый чат в этом мессенджере. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Требуем отстранения Светланы Гринкевич от учебного процесса на период досудебного расследования дела ее мужа,

– говорится в одном из сообщений.

По словам организаторов, они не требуют увольнения Светланы Гринкевич, поскольку пока нет юридических оснований для такого шага. Однако они настаивают на ее временном отстранении, чтобы обеспечить беспристрастность расследования и избежать конфликта интересов.

"Эта акция мирная и проводится согласно действующему законодательству Украины. Следовательно, запрещено все, кроме плакатов. В частности, наклеивание наклеек, порча имущества Политехники, перекрыванию дорог, пиротехника и т.д. За все это предусмотрена уголовная ответственность", – акцентируют организаторы.

Обратите внимание! С 8 января 2024 года Светлана Гринкевич находится в отпуске. Его она попросила по "семейным обстоятельствам". Преподает жена подозреваемого маркетинга в Институте экономики и менеджмента Львовской Политехники.

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