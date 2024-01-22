Важливо, що не так давно проти Романа Гринкевича відкрили кримінальне провадження, оголосивши йому про підозру. Потім стало відомо, що він переховується від слідства. Однак уже 22 січня сина Ігоря Гринкевича затримали в Одесі.

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Затримання Романа Гринкевича

Зазначимо, що про переховування і початок розшуку Гринкевича-молодшого правоохоронці повідомили 18 січня 2024 року. Про його затримання менш ніж за тиждень проінформували в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР встановили місцеперебування підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України. Сьогодні (22 січня – 24 Канал) о 07:00 на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича. Він ухилився від органів досудового розслідування,

– заявив директор Бюро Олексій Сухачов.

Правоохоронці згадали, що батько Романа Гринкевича – приватний підприємець, якого підозрюють в організації злочинної організації, що протиправно заволоділа бюджетними коштами. Розмір збитків оцінюють у понад 934 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Ігор Гринкевич отримав уже дві підозри. Перша стосувалася справи про хабар слідчому, а інша – якраз-таки заволодіння бюджетними коштами. За цією ж, другою справою, було оголошено підозру його сину Роману 17 січня. Крім того, ще декільком особам, які мають стосунок до злочинної організації.

У підозрі щодо Романа Гриневича та ще декількох осіб йдеться про те, що він обкрадав українську армію, постачаючи бійцям неякісний одяг. Наразі тримає досудове розслідування. Гринкевичу-молодшому мають обрати запобіжний захід.

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