Важливо, що не так давно проти Романа Гринкевича відкрили кримінальне провадження, оголосивши йому про підозру. Потім стало відомо, що він переховується від слідства. Однак уже 22 січня сина Ігоря Гринкевича затримали в Одесі.
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Затримання Романа Гринкевича
Зазначимо, що про переховування і початок розшуку Гринкевича-молодшого правоохоронці повідомили 18 січня 2024 року. Про його затримання менш ніж за тиждень проінформували в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.
Працівники ДБР встановили місцеперебування підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України. Сьогодні (22 січня – 24 Канал) о 07:00 на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича. Він ухилився від органів досудового розслідування,
– заявив директор Бюро Олексій Сухачов.
Правоохоронці згадали, що батько Романа Гринкевича – приватний підприємець, якого підозрюють в організації злочинної організації, що протиправно заволоділа бюджетними коштами. Розмір збитків оцінюють у понад 934 мільйонів гривень.
У підозрі щодо Романа Гриневича та ще декількох осіб йдеться про те, що він обкрадав українську армію, постачаючи бійцям неякісний одяг. Наразі тримає досудове розслідування. Гринкевичу-молодшому мають обрати запобіжний захід.
Більше про справу
- Суд наклав арешт на майно сім'ї Гриневичів. Водночас 24 Каналу стало відомо, що видобування піску на Ясниському кар'єрі у Львівській області – триває. Юридичні дороги від цього кар'єру ведуть до Гринкевичів.
- Наразі Ігор Гринкевич перебуває під вартою за рішенням суду. Також триває досудове розслідування у його справі за двома підозрами. Львівському бізнесмену загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Дружина Гринкевича, на ім'я Світлана, викладала маркетинг у Національному університеті "Львівська політехніка". Після скандалу за участі її сім'ї вона написала заяву на звільнення.