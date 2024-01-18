Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у етері телемарафону заявила, що так званого постачальника Міноборони, який поставляв необхідні речі за завищеними цінами, можуть засудити до позбавлення волі на 10 років. Крім того, 18 січня суд обере йому запобіжний захід.
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Гринкевич перебуває і СІЗО
Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО після того, як його затримали на спробу дати хабар у розмірі 500 тисяч. Вже там він отримав ще одну підозру у шахрайстві та участі в злочинній організації.
Це суворі такі статті досить: 255 і 190. Але такі підозри також отримали ще 4 причетних до цієї оборудки з Міноборони, яке стосувалося закупівлі одягу та білизни для ЗСУ,
– пояснила представниця ДБР.
Правоохоронці встановили, що організацію створили, аби привласнювати бюджетні гроші, які виділялися на закупки білизни для військових. Підприємства Гринкевича у мирний час займались будівництвом, тож не могли задовольняти ці потреби Міноборони. Слідчі також будуть працювати над тим, щоб дізнатися, як їм взагалі вдалося отримати ці договори та хто у оборонному відомстві може бути причетним до цих схем.
Тривають перевірки
Наразі у ДБР встановлюють, хто ще може бути причетним до цієї справи. Сап'ян розповіла, що точно перевірять тих, хто робив замовлення цим фірмам і які в результаті приймали вже остаточний варіант цього замовлення, коли він у вигляді одягу і білизни прибував на склади ЗСУ.
Якщо всі фактори будуть доведені, то Гринкевичу загрожує 10 років ув'язнення.
Міноборони розірвало контракти з компаніями Гринкевича
- Міністерство оборони подало в ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, пов'язаних з Ігорем Гринкевичем. Водночас відомство оголосило в Prozorro новий конкурс щодо постачання продуктів для ЗСУ. ДБР отримало докази про постачання для відомства низькоякісних товарів. Йдеться про підписані 23 лютого 2023 року контракти компаній "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроєкт".
- Контракти із вищезгаданими компаніями завдали Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР.
- Зокрема, у відомстві зазначили, що задля того, аби уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.