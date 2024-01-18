Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона заявила, что так называемый поставщик Минобороны, поставлявший необходимые вещи по завышенным ценам, может быть приговорен к лишению свободы на 10 лет. Кроме того, 18 января суд изберет ему меру пресечения.

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Гринкевич находится и в СИЗО

Игорь Гринкевич находится в СИЗО после того, как был задержан на попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов. Уже там он получил еще одно подозрение в мошенничестве и участии преступной организации.

Это строгие такие статьи достаточно: 255 и 190. Но такие подозрения также получили еще 4 причастных к этой сделке из Минобороны, касавшейся закупки одежды и белья для ВСУ,

– объяснила представительница ГБР.

Правоохранители установили, что организацию создали, чтобы присваивать бюджетные деньги, выделяемые на закупки белья для военных. Предприятия Гринкевича в мирное время занимались строительством и не могли удовлетворять эти потребности Минобороны. Следователи также будут работать над тем, чтобы узнать, как им вообще удалось получить эти договоры, и кто в оборонном ведомстве может быть причастен к этим схемам.

Продолжаются проверки

В ГБР устанавливают, кто еще может быть причастен к этому делу. Сапьян рассказала, что точно проверят тех, кто делал заказ этим фирмам, и кто в результате принимал уже окончательный вариант этого заказа, когда он в виде одежды и белья прибывал на склады ВСУ.

Если все факторы будут доказаны, Гринкевичу грозит 10 лет заключения.

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