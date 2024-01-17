Как стало известно Минобороны от ДБР, в ходе досудебного расследования ДБР получило доказательства о поставках для ведомства низкокачественных товаров. Речь идет о подписанных 23 февраля 2023 года контрактах компаний "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект".
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Минобороны расторгло контракты с компаниями Гринкевича
Контракты с вышеупомянутыми компаниями Министерству обороны материального ущерба на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ДБР.
В рамках досудебного расследования ДБР арестовало счета и активы этих компаний,
– говорится в сообщении Минобороны.
В частности, в ведомстве отметили, что для того, чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.