Як стало відомо Міноборони від ДБР, під час проведення досудового розслідування ДБР отримало докази про постачання для відомства низькоякісних товарів. Йдеться про підписані 23 лютого 2023 року контракти компаній "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроєкт".

Дивіться також Гринкевичу та членам його родини оголосили підозру у справі про постачання для ЗСУ

Міноборони розірвало контракти з компаніями Гринкевича

Контракти із вищезгаданими компаніями Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР.

В межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній,

– йдеться у повідомленні Міноборони.

Деталі. Наприкінці 2023 року одна з вище зазначених компаній, а саме – "Трейд лайнс рітейл", на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ. Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту.

Зокрема, у відомстві зазначили, що задля того, аби уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.