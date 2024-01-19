Зазначимо, 18 січня ДБР оголосила у розшук Романа Гринкевича. Правоохоронці зазначили, що не знають, де наразі перебуває син львівського бізнесмена.

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Чому не затримали Гринкевича

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що ДБР не могло раніше затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, бо не мало достатньо доказів для цього.

Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні,

– зазначила речниця.

Днями правоохоронці завітали до Гринкевичів додому та оголосили підозру членам злочинної організації. Тоді у мережі опублікували фото, на якому й син Ігоря Гринкевича – Роман, закований у кайдани. Згодом у прокуратурі зазначили, що Романа не затримували.

Варто зазначити! Раніше Тетяна Сапьян розповіла, що сина Гринкевича – Романа, не вдалося знайти, але йому оголошено про підозру у шахрайстві та участі у злочинній організації. У слідства є дані, що кордон він не перетинав. У бюро звернулися до громадян з проханням повідомити про місце перебування Романа Гринкевича, якщо їм відома ця інформація.

Справа Гринкевичів