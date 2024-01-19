Зазначимо, 18 січня ДБР оголосила у розшук Романа Гринкевича. Правоохоронці зазначили, що не знають, де наразі перебуває син львівського бізнесмена.
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Чому не затримали Гринкевича
Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що ДБР не могло раніше затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, бо не мало достатньо доказів для цього.
Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні,
– зазначила речниця.
Днями правоохоронці завітали до Гринкевичів додому та оголосили підозру членам злочинної організації. Тоді у мережі опублікували фото, на якому й син Ігоря Гринкевича – Роман, закований у кайдани. Згодом у прокуратурі зазначили, що Романа не затримували.
Справа Гринкевичів
- Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Гринкевичу та членам злочинної організації. Їх викрили на оборудці із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Підконтрольні бізнесмени підприємства в мирний час займалися будівництвом і не мали жодних можливостей виготовляти такі речі для військових.
- Міністерство оборони подало в ДБР заяву про визнання потерпілою стороною. Схема Гринкевича та його спільників завдала збитків у 934 мільйони гривень. В межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи компаній, що брали участь у постачанні.
- Трьом підозрюваним у справі щодо закупівель одягу для наших захисників вже обрали запобіжний захід. Сам Ігор Гринкевич зараз перебуває у СІЗО. Прокуратура просить запобіжний захід у вигляді перебування під вартою з альтернативою внесення застави сумою 500 мільйонів гривень.