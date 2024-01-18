Речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла 24 Каналу, що Роману Гринкевичу не було обрано запобіжний захід. Це буде зроблено, коли знайдуть сина львівського бізнесмена.

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Звернулись до українців по допомогу

Наразі львівський бізнесмен Ігор Гринкевич за дачу хабаря перебуває в СІЗО. Ще трьом підозрюваним оголосили підозру та затримали. На жаль, сина Гринкевича – Романа, не вдалося знайти, але йому оголошено про підозру в установлений законом спосіб – також у шахрайстві та участі у злочинній організації.

На сьогодні у слідства є дані, що офіційно він кордон не перетинав,

– наголосила речниця ДБР.

Якщо ж виявиться, що йому вдалося якимось чином перетнути кордон, оскільки наразі він оголошений в розшук в Україні, наступним етапом буде оголошення Романа Гринкевича в міжнародний розшук. Далі будуть застосовуватися усі оперативно-слідчі заходи для того, щоб його затримати і повернути на територію України.

Ми звернулися до усіх українців, якщо їм відомо місце перебування сина львівського бізнесмена, щоб вони повідомили про це правоохоронним органам. Наразі ми зосередимося на пошуках всередині країни. Сподіваємося, що його вдасться затримати і обрати йому відповідний запобіжний захід,

– зазначила Тетяна Сапьян.

Крім того, якщо слідство буде вважати за потрібне залучити це колег з інших правоохоронних органів, це обов'язково буде зроблено.

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