Спикер ДБР Татьяна Сапьян рассказала 24 Каналу, что Роману Гринкевичу не была выбрана мера пресечения Это будет сделано, когда найдут сына львовского бизнесмена.
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Обратились к украинцам за помощью
Пока львовский бизнесмен Игорь Гринкевич за дачу взятки находится в СИЗО, еще троим подозреваемым объявили подозрение и задержали. К сожалению, сына Гринкевича – Романа, не удалось найти, но ему объявлено о подозрении в соответствии з законом – также в мошенничестве и участии в преступной организации.
На сегодняшний день у следствия есть данные, что официально он границу не пересекал,
– подчеркнула пресс-секретарь ДБР.
Если же окажется, что ему удалось каким-то образом пересечь границу, поскольку он объявлен в розыск в Украине, следующим этапом будет объявление Романа Гринкевича в международный розыск. Далее будут применяться все оперативно-следственные меры, чтобы его задержать и вернуть на территорию Украины.
Мы обратились ко всем украинцам, если им известно местонахождение сына львовского бизнесмена, чтобы они сообщили об этом правоохранительным органам. Мы сосредоточимся на поисках внутри страны. Надеемся, что его удастся задержать и избрать ему соответствующую меру пресечения,
– отметила Татьяна Сапьян.
Кроме того, если следствие будет считать нужным привлечь это коллег из других правоохранительных органов, это обязательно будет сделано.
Больше о деле Гринкевичей
- В конце декабря львовский бизнесмен Игорь Гринкевич предложил одному из руководителей Главного следственного управления ДБР 500 тысяч долларов взятки за решение вопросов по уголовному производству, открытому по факту недобросовестных поставок одежды и белья Министерству обороны.
- Гринкевич получил одно подозрение в мошенничестве и второе – в мошенничестве и участии в преступной организации. Также у него есть подозрение в предложении взятки. Есть два уголовных производства.
- Также в уголовном производстве, связанном со сделками с Министерством обороны фирм Гринкевича, получили подозрение еще четверо причастных. Эта группировка была создана, чтобы присваивать бюджетные деньги, которые выделялись на закупки одежды и белья для военных. Подконтрольные бизнесмены предприятия в мирное время занимались строительством и не имели никаких возможностей делать такие вещи для военных.
- Также следствие будет выяснять, как этим предприятиям удалось выиграть тендеры на 1,5 миллиарда гривен на поставку Минобороны.