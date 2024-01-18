Спикер ДБР Татьяна Сапьян рассказала 24 Каналу, что Роману Гринкевичу не была выбрана мера пресечения Это будет сделано, когда найдут сына львовского бизнесмена.

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Обратились к украинцам за помощью

Пока львовский бизнесмен Игорь Гринкевич за дачу взятки находится в СИЗО, еще троим подозреваемым объявили подозрение и задержали. К сожалению, сына Гринкевича – Романа, не удалось найти, но ему объявлено о подозрении в соответствии з законом – также в мошенничестве и участии в преступной организации.

На сегодняшний день у следствия есть данные, что официально он границу не пересекал,

– подчеркнула пресс-секретарь ДБР.

Если же окажется, что ему удалось каким-то образом пересечь границу, поскольку он объявлен в розыск в Украине, следующим этапом будет объявление Романа Гринкевича в международный розыск. Далее будут применяться все оперативно-следственные меры, чтобы его задержать и вернуть на территорию Украины.

Мы обратились ко всем украинцам, если им известно местонахождение сына львовского бизнесмена, чтобы они сообщили об этом правоохранительным органам. Мы сосредоточимся на поисках внутри страны. Надеемся, что его удастся задержать и избрать ему соответствующую меру пресечения,

– отметила Татьяна Сапьян.

Кроме того, если следствие будет считать нужным привлечь это коллег из других правоохранительных органов, это обязательно будет сделано.

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