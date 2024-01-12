Суд установил новые детали дела арестованного поставщика Минобороны Игоря Гринкевича. Оказалось, что он предлагал взятку сотруднику ДБР и встречался с ним для этого, но тот передал его своим коллегам.

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Пытался добиться содействия

23 декабря бизнесмен написал заместителю руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Он отметил, что он "от общих друзей" и попросил созвониться.

По телефону Гринкевич сказал о необходимости встречи.

Работник ДБР утверждает, что не был знаком с бизнесменом и не знал, какие намерения на эту встречу у Гринкевича, поэтому согласился.

В этот же день они встретились на заправке в Киеве. Тогда бизнесмен объяснил, сообщил "о необходимости содействия" возвращению изъятого имущества. Правоохранитель после встречи написал рапорт о преступлении.

Через два дня, 25 декабря, Гринкевич снова написал сообщение.

Христос родился. Когда мы видим?

– говорилось в нем.

Также он попытался позвонить работнику ДБР, однако тот попросил письменно общаться. В ходе переписки они договорились о встрече 28 декабря.

Во время второй встречи Гринкевич, по утверждению следствия, предложил взятку в 500 тысяч долларов за возврат имущества, изъятого на обысках.

Он должен был отдать деньги на следующий день, и они снова договорились о встрече. работник ДБР действовал под контролем правоохранителей.

В ходе встречи бизнесмен сказал, что принес обещанные 500 тысяч долларов. Он передал средства чиновнику. После этого Гринкевич был задержан на месте.

Расследование продолжается.

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