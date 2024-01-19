Отметим, 18 января ГБР объявила в розыск Роман Гринкевич. Правоохранители отметили, что не знают, где находится сын львовского бизнесмена.
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Почему не задержали Гринкевича
Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что ГБР не могло раньше задержать сына бизнесмена Игоря Гринкевича Романа, потому что не было достаточно доказательств для этого.
Когда пришли результаты экспертиз, когда были допрошены свидетели, когда было понятно, как это все происходило, тогда пять подозрений были объявлены по статьям о мошенничестве, создании и участии в преступной организации в этом уголовном производстве,
– отметила спикер.
На днях правоохранители посетили Гринкевичей дома и объявили подозрение членам преступной организации. Тогда в сети опубликовали фото, на котором и сын Игоря Гринкевича – Роман, закованный в кандалы. Позже в прокуратуре отметили, что Романа не задерживали.
Дело Гринкевичей
- Работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Гринкевичу и членам преступной организации. Их разоблачили на сделке с закупками одежды и белья для ВСУ. Подконтрольные бизнесмену предприятия в мирное время занимались строительством и не имели никаких возможностей делать такие вещи для военных.
- Министерство обороны подало в ГБР заявление о признании потерпевшей стороной. Схема Гринкевича и его сообщников нанесла ущерб в 934 миллиона гривен. В рамках досудебного расследования ГБР арестовало счета и активы участвовавших в поставках компаний.
- Трем подозреваемым по делу о закупках одежды для наших защитников уже избрали меру пресечения. Сам Игорь Гринкевич сейчас находится в СИЗО. Прокуратура просит меру пресечения в виде нахождения под стражей с альтернативой внесения залога суммой 500 миллионов гривен.