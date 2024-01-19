Отметим, 18 января ГБР объявила в розыск Роман Гринкевич. Правоохранители отметили, что не знают, где находится сын львовского бизнесмена.

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Почему не задержали Гринкевича

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что ГБР не могло раньше задержать сына бизнесмена Игоря Гринкевича Романа, потому что не было достаточно доказательств для этого.

Когда пришли результаты экспертиз, когда были допрошены свидетели, когда было понятно, как это все происходило, тогда пять подозрений были объявлены по статьям о мошенничестве, создании и участии в преступной организации в этом уголовном производстве,

– отметила спикер.

На днях правоохранители посетили Гринкевичей дома и объявили подозрение членам преступной организации. Тогда в сети опубликовали фото, на котором и сын Игоря Гринкевича – Роман, закованный в кандалы. Позже в прокуратуре отметили, что Романа не задерживали.

Стоит отметить! Ранее Татьяна Сапьян рассказала, что сына Гринкевича – Романа, не удалось найти, но ему объявлено о подозрении в мошенничестве и участии в преступной организации. У следствия есть данные, что границу он не пересекал. В бюро обратились к гражданам с просьбой сообщить о местонахождении Романа Гринкевича, если им известна эта информация.

Дело Гринкевичей