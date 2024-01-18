Роману уже объявили о подозрении. Сейчас его разыскивают. Людей, у которых есть информация о пребывании Гринкевича, просят ею поделиться с правоохранителями.

Обратите внимание Если докажут все факты: Гринкевича могут осудить более чем на 10 лет

К сожалению, должен констатировать, что его (Романа Гринкевича – 24 Канал) пока не нашли,

– заявили в ГБР.

Пока известно, что официально он границу не пересекал.

К слову, в жизни Романа Гринкевича наступила очевидная "черная полоса". Его экс-невеста Соня Морозюк заявила, что не выйдет за него замуж.

Подозрения получили 5 членов преступной организации

Ранее в ГБР заявили, что Игорю Гринкевичу и членам преступной организации уже объявили подозрение. Речь идет о 5 людях. Кроме того, устанавливают, кто еще мог быть причастен к коррупционной схеме. Ее участники нанесли государству ущерб на фактически миллиард гривен.

В рамках следствия было установлено, что Гринкевич создал преступную организацию. Все для того, чтобы завладеть деньгами из бюджета. "Бизнесмен" заключил договоры с Минобороны, чтобы поставлять украинским героям некачественную военную одежду. Подозреваемые были задержаны. В частности, говорится о трех руководителях подконтрольных им компаний, привлеченных к схеме хищения средств.