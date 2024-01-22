Правоохоронці затримали сина львівського бізнесмена Ігора Гринкевича близько о 06:50 22 січня. До слова, Гринкевич був у офіційному розшуку від 18 січня 2024 року.

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Як повідомили у ДБР, Романа Гринкевича затримали при спробі перетнути кордон.

В місті Одеса 22 січня 2023 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг,

– мовиться у повідомленні.

ДБР затримало Романа Гринкевича – більше у галереї

На брифінгу директор ДБР Олексій Сухачов додав, що Гринкевич намагався вирішити питання щодо того, аби незаконно виїхати з України, щоб надалі переховуватися в одній з країн Європи. Сьогодні підозрюваного доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

Відео затримання Романа Гринкевича

Слідчим вдалося встановити, що Гринкевич виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. Суд дав дозвіл на затримання підозрюваного 19 січня, й відтоді слідчі почали працювати над встановленням його місцезнаходження.