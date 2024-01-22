Правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича около 06:50 22 января. К слову, Гринкевич находился в официальном розыске от 18 января 2024 года.

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Как сообщили в ГБР, Роман Гринкевич был задержан при попытке пересечь границу.

В городе Одесса 22 января 2023 в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду,

– говорится в сообщении.

ГБР задержало Романа Гринкевича – больше в галерее

На брифинге директор ГБР Алексей Сухачев добавил, что Гринкевич пытался решить вопрос о том, чтобы незаконно выехать из Украины, чтобы в дальнейшем скрываться в одной из стран Европы. Сегодня подозреваемого доставят в суд для избрания меры пресечения.

Видео задержания Романа Гринкевича

Следователям удалось установить, что Гринкевич выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. Суд дал разрешение на задержание подозреваемого 19 января, и с тех пор следователи начали работать над установлением его местонахождение.