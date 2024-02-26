Также в ГБР есть постановление на арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича – художницы Сони Морозюк. Девушка пыталась скрыть его, но не вышло.

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Как долго Игорь Гринкевич будет под стражей

Игорю Гринкевичу продлили содержание под стражей в рамках досудебного расследования еще на месяц, сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Мужчина фигурирует в деле о поставках некачественной одежды и белья для ВСУ.

Продлить меру пресечения для Гринкевича решил суд 23 февраля. Подозреваемый будет под стражей до 29 марта.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 миллионов гривен залога.

Важно! 24 Канал пытается связаться с Татьяной Сапьян, чтобы уточнить детали.

Что известно о состоянии Гринкевичей

В большом материале 24 Канала можно подробно узнать, кто из Гринкевичей каким состоянием владел.

Напомним, компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Это привело к убыткам бюджета – по предварительным оценкам, на 1,2 миллиарда гривен.

Чтобы было более наглядно, можно перевести эту сумму в вещи для украинской армии. За "отмытые" средства можно было бы приобрести почти 100 ударных беспилотников Shark и 4 танка Leopard 2A6.

Что могли получить военные за "отмытые" деньги Гринкевича / Инфографика 24 Канала