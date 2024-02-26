Також у ДБР є ухвала на арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича – художниці Соні Морозюк. Дівчина намагалася сховати його, проте не вийшло.

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Як довго Ігор Гринкевич буде під вартою

Ігорю Гринкевичу продовжили тримання під вартою у межах досудового розслідування іще на місяць, повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Чоловік фігурує у справі про постачання неякісного одягу й білизни для ЗСУ.

Продовжити запобіжний захід для Гринкевича вирішив суд 23 лютого. Підозрюваний буде під вартою до 29 березня.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Відповідно до нього, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 мільйонів гривень застави.

Важливо! 24 Канал намагається сконтактувати з Тетяною Сапьян, щоб уточнити деталі.

Що відомо про статки Гринкевичів

У великому матеріалі 24 Каналу можна детально дізнатися, хто з Гринкевичів якими статками володів.

Нагадаємо, компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Це призвело до збитків бюджету - за попередніми оцінками, на 1,2 мільярда гривень.

Щоб було більш наочно, можна перевести цю суму в речі для української армії. За "відмиті" кошти можна було би придбати майже 100 ударних безпілотників Shark і 4 танки Leopard 2A6.

Що могли отримати військові за "відмиті" гроші Гринкевича / Інфографіка 24 Каналу