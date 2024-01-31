У межах розслідування вдалося встановити, що навесні 2023 року Гринкевич придбала дві квартири у київських Новопечерських липках (50 та 123 квадратних метри). Станом на той час це коштувало "доволі скромно" – 20 мільйонів гривень.

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Як Гринкевич вдалося "врятувати" квартири

Ігоря Гринкевича заарештували наприкінці грудня 2023 року. А вже наступного дня Світлана взяла кредит. Мовиться про суму у розмірі 5 мільйонів гривень. Гроші надав чоловік, якого звучить Олександр Лапшин.

Тим часом вже 2 січня Світлана наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. За даними журналістів, у реєстрі це вказано як договір іпотеки.

Ярослав Бутирін – адвокат – наголосив, що майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати.

Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: "От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки". Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем,

– мовиться у повідомленні.

Сам Лапшин став іпотекотримачем обох помешкань. Доки Світлана не поверне йому борг, квартири не можна арештувати або конфіскувати.

Окрім того, ще дві квартири Світлана взяла під заставу, коли надала позику рідній матері – Ірині Федак. Мовиться про:

квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві (2 мільйони гривень);

люксові апартаменти у Львові (7 мільйонів гривень).

Загалом Світлані вдалося врятувати нерухомості на 29 мільйонів гривень.

Також раніше стало відомо, що дружина Гринкевича вийшла з власників компанії, яка орендує 21 гектар біля Ясниського кар'єру.