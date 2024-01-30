Перереєстрували компанію у січні 2024 року. Майно родини Гринкевичів арештували 11 січня, однак видобування піску у Ясниському кар'єрі тривало – попри всі зв'язки з сім'єю.

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Гринкевич не володіє компанією

Світлана Гринкевич позбулася частки власності у ТОВ "Маоріс". Дружині львівського підприємця належало 50% підприємства, а також жінка з вересня 2023 року до 26 січня 2024 року була керівницею ТОВ "Маріос".

Ця компанія, зокрема, орендує 6 ділянок землі загальною площею 21,02 гектари на території Ясниського кар'єру у селі Зелів, що за приблизно 20 кілометрів від Львова. Ці ділянки перебувають у комунальній власності й призначені для промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони тощо. Компанія може користуватися територіями до вересня 2026 року.

Зазначається, що "Маріос" у 2021 році планувало спорудити тут відпочинковий комплекс з ресторанами, готелями, пляжними зонами та спортивним комплексом для дітей. Однак, за словами влади, їм не видали на це дозвіл, тому роботи не почалися.

Довідка! Компанія "Маоріс" розпочала діяльність у травні 2021 року, а її засновником та власником був Ярослав Ніга. У вересні 2023 року до структури власності увійшла Світлана Гринкевич. Також частину бізнесу придбав Володимир Волошин – саме він станом на січень 2024 року є єдиним бенефіціаром ТОВ "Маоріс". Керівницею замість Гринкевич стала Мар'яна Клочко.

Що відомо про справу Гринкевичів