Перерегистрировали компанию в январе 2024 года. Имущество семьи Гринкевичей арестовали 11 января, однако добыча песка в Яснисском карьере продолжалось – несмотря на все связи с семьей.

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Гринкевич не владеет компанией

Светлана Гринкевич лишилась доли собственности в ООО "Маорис". Жене львовского предпринимателя принадлежало 50% предприятия, а также женщина с сентября 2023 года по 26 января 2024 года была руководителем ООО "Мариос".

Эта компания в частности арендует 6 участков земли общей площадью 21,02 гектара на территории Яснисского карьера в селе Зелев, что в примерно 20 километрах от Львова. Эти участки находятся в коммунальной собственности и предназначены для промышленности транспорта связи энергетики обороны и т.д. Компания может пользоваться территориями до сентября 2026 года.

Отмечается, что "Мариос" в 2021 году планировало построить здесь комплекс отдыха с ресторанами отелями пляжными зонами и спортивным комплексом для детей. Однако по словам властей им не выдали на это разрешение, поэтому работы не начались.

Справка! Компания "Маорис" начала деятельность в мае 2021 года, а ее основателем и владельцем был Ярослав Нига. В сентябре 2023 года в структуру собственности вошла Светлана Гринкевич. Также часть бизнеса приобрел Владимир Волошин именно он на январь 2024 года является единственным бенефициаром ООО "Маорис". Руководительницей вместо Гринкевич стала Марьяна Клочко.

Что известно о деле Гринкевичей