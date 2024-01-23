Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что это было непросто извлечь информацию о задержания Гринкевича от оперативников.

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Каков был план беглеца

Татьяна Сапьян напомнила, что в начале января по делу Гринкевичей был проведен ряд обысков. Осознавая все последствия, Гринкевич-младший с того момента не ночевал дома. А через три дня после обысков он решил бежать за границу.

По оперативным данным ДБР, с 14 по 16 января львовский бизнесмен инкогнито находился в Киеве. Он использовал меры конспирации, чтобы его не обнаружили. Уже 16 января ему удалось выехать из столицы в Одессу, где он начал планировать побег.

Там он активно начинает искать людей, которые за отдельную плату согласовали бы нелегально перевезти его через границу. Подозреваемый планировал все это сделать в течение суток. То есть мы понимаем, уже были объявлены подозрения всем соучастникам,

– отметила спикер.

В частности, три человека получили подозрения в их доме, отец по другому подозрению находился в СИЗО. Подозрение объявлено было и сыну, однако он скрывался. Поиск людей для переправки за границу осложнился из-за огласки дела. Он успел нанять людей с соответствующими навыками, однако его задержали.

Задержание Гринкевича