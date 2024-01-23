Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире "Свобода. Ранок", что Роман Гринкевич не мог не знать, что он находится в розыске, пишет 24 Канал.
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Что известно о задержании Романа Гринкевича
Татьяна Сапьян рассказала, что ситуация получила огласку и Роман Гринкевич не мог не знать, что ему также объявили о подозрении в мошенничестве и создании и участии в преступной организации. Именно поэтому ГБР обращалось к людям с просьбой сообщить, где он находится, если они заметят подозреваемого.
Его удалось найти в Одессе, соответственно он был максимально без мобильной связи, потому что путем мобильной связи также можно понять, где именно находится человек,
– объяснила советник ГБР.
По ее словам, украинцы в течение недели звонили правоохранителям, чтобы передать данные о том, что видели человека, похожего на младшего Гринкевича. Однако Татьяна Сапьян заверила, что нашли его именно следователи ГБР.
"Мы благодарим неравнодушных украинцев, которые звонили по телефону или писали в правоохранительные органы, сообщая, что человек, похожий на львовского бизнесмена, был замечен в том или ином месте. Но, стоит отметить, что именно благодаря работе следственно-оперативной группы удалось его выявить. Как это уже было сделано – возможно, когда-то оперативники и следователи раскроют эти секреты. Но у каждой профессии должны быть свои тайны", – заверила Сапьян.
Есть ли доказательства, что Гринкевич пытался уехать за границу
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований заявила, что Роман Гринкевич в Одессе пытался договориться о выезде за границу. По ее словам, куда именно, точно неизвестно.
Такой информацией (куда именно планировал уехать Гринкевич – 24 Канал) я не владею. Но, я думаю, что из Одесского региона есть несколько вариантов, чтобы пересечь (границу – 24 Канал). К примеру, Румыния, возьмем один из вариантов таких. Я думаю, что, чтобы покинуть территорию Украины, а в какую именно страну, это было уже для него неважно,
– заверила Татьяна Сапьян.
Она добавила, что не имеет информации о людях, которые могли помогать Роману Гринкевичу скрываться.
Дело Гринкевичей: основное
- Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан в конце декабря 2023 года на попытке дать 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это Гринкевич-старший хотел, чтобы чиновник поспособствовал возвращению имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
- Сначала Игорю Гринкевичу сообщили о подозрении в предложении неправомерной выгоды должностному лицу, впоследствии – по делу о закупках одежды для ВСУ.
- По данным ГБР, компании бизнесмена заключили 23 договора на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен. До этого они занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. Поэтому они снабжали одежду не вовремя, некоторые контракты выполнили частично, некоторые – не выполнили совсем. Согласно экспертизам, они нанесли государству ущерб более чем на 934 миллиона гривен.
- Впоследствии ГБР сообщило о подозрении 5 членам преступной организации в создании и участии в преступной организации и завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией.
- Одним из фигурантов был сын Игоря Гринкевича – Роман. Его 18 января объявили в розыск. Сам Роман Гринкевич на суде сказал, что приехал в Одессу по делам и не имел связи. Так что даже не знал, что объявлен в розыск.