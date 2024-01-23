Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла в ефірі "Свобода.Ранок", що Роман Гринкевич не міг не знати, що він перебуває у розшуку, пише 24 Канал.

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Що відомо про затримання Романа Гринкевича

Тетяна Сапьян розповіла, що ситуація набула розголосу й Роман Гринкевич не міг не знати, що йому також оголосили про підозру у шахрайстві та створенні й участі в злочинній організації. Саме тому ДБР зверталось до людей з проханням повідомити про те, де він перебуває, якщо вони помітять підозрюваного.

Його вдалося знайти в Одесі, відповідно він був максимально без мобільного зв'язку, тому що шляхом мобільного зв'язку також можна зрозуміти, де саме перебуває людина,

– пояснила радниця ДБР.

За її словами, українці протягом тижня телефонували правоохоронцям, щоб передати дані про те, що бачили людину, схожу на молодшого Гринкевича. Проте Тетяна Сапьян запевнила, що знайшли його саме слідчі ДБР.

"Ми дякуємо небайдужим українцям, які телефонували чи писали в правоохоронні органи, повідомляючи, що людина, схожа на львівського бізнесмена, була помічена в тому чи іншому місці. Але, варто відзначити, що саме завдяки роботі слідчо-оперативної групи вдалося його виявити. Як це уже було зроблено – можливо, колись оперативники й слідчі розкриють ці секрети. Але у кожній професії мають бути свої таємниці", – запевнила Сапьян.

Чи є докази, що Гринкевич намагався виїхати за кордон

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань заявила, що Роман Гринкевич в Одесі намагався домовитися про виїзд за кордон. За її словами, куди саме, точно невідомо.

Такою інформацією (куди саме планував виїхати Гринкевич – 24 Канал) я не володію. Але, я думаю, що з Одеського регіону є декілька варіантів, для того, щоб перетнути (кордон – 24 Канал). Наприклад, Румунія, візьмемо один із варіантів таких. Я думаю, що, аби залишити територію України, а в яку саме країну, це було вже для нього неважливо,

– запевнила Тетяна Сапьян.

Вона додала, що не має інформації про людей, які могли допомагати Роману Гринкевичу переховуватись.

Справа Гринкевичів: основне