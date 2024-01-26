Во время общения со СМИ адвокат Романа Гринкевича Андрей Гуджал рассказал, что выбрал его подзащитный.
Смотрите также "Связи не было": Роман Гринкевич объяснил, почему после объявления в розыск уехал в Одессу
"Нет смысла"
По словам стороны защиты, Роман Гринкевич не будет вносить залог в размере 500 миллионов гривен. Потому что, мол, у него, во-первых, нет таких денег, а во-вторых их вносить безосновательно.
Также адвокат рассказал, что он сейчас берет доказательства у турецкой фирмы производителя военной одежды, которые должны доказать невиновность Гринкевича.
Известно, что 26 января Соломенский суд должен был рассмотреть апелляцию Гринкевича по решению Печерского суда о форме меры пресечения. Однако заседание перенесли. Следующее должно состояться в середине февраля.
Дело Романа Гринкевича: что известно
- 17 января львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его семьи сообщили о подозрении в махинациях на закупки одежды и белья для ВСУ. Сын бизнесмена Роман Гринкевич также получил подозрение, однако впоследствии мужчина скрылся. ДБР было вынуждено объявить его в розыск.
- 22 января подозреваемый был задержан в Одессе. Как убеждают правоохранители, тот планировал убежать за границу.
- В тот же день Гринкевичу-младшему избирали меру пресечения. Прокуратура просила об аресте с залогом в 500 миллионов гривен, а защита о круглосуточном домашнем аресте.
- На суде Гринкевич заявил, что обвинения против него безосновательны. Также он заверил, что не собирался убегать. Подозреваемый возразил, что, мол, его задержали при попытке пересечь границу. Он добавил, что он был задержан в квартире. Мужчина отметил, что находился в Одессе по рабочим делам и планировал впоследствии вернуться в Киев. Он якобы не знал, что находится в розыске.
- Судья избрал Гринкевичу-младшему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на почти два месяца. Также ему предоставили возможность выйти под залог в 500 миллионов гривен.