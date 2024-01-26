Під час спілкування зі ЗМІ адвокат Романа Гринкевича Андрій Гуджал розповів, що обрав його підзахисний.

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"Немає сенсу"

За словами сторони захисту, Роман Гринкевич не буде вносити заставу у розмірі 500 мільйонів гривень. Бо, мовляв, у нього, по-перше, немає таких грошей, а по-друге їх вносити безпідставно.

Також адвокат розповів, що він наразі бере докази у турецької фірми виробника військового одягу, які мають довести невинуватість Гринкевича.

Відомо, що 26 січня Солом'янський суд мав розглянути апеляцію Гринкевича щодо рішення Печерського суду про форму запобіжного заходу. Однак засідання перенесли. Наступне має відбутися в середині лютого.

Справа Романа Гринкевича: що відомо