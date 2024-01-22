Роман Гринкевич, один із підозрюваних у справі, 22 січня пояснив, за яким принципом відбувається постачання одягу до Міноборони, передає 24 Канал. У суді він заявив, що не розуміє, чому його обвинувачують з приводу якості одягу для військових.

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Гринкевич пояснив механізм передачі

За його словами, "слідчі і прокуратура не в курсі", як у Міністерстві оборони приймають товар. За словами Гринкевича, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство спочатку затверджує зразок цієї одиниці. Після цього його затверджують кілька профільних департаментів в управлінні Міністерства оборони, а також Збройні Сили України.

Щоб прийняти одну одиницю товару, залучені близько 15 представників як ЗСУ, так і Міноборони, так і інших профільних структур. І все, що передається, воно все передається у чітко затвердженому зразку. І в договорах це так само передбачено, що товар здається згідно з підтвердженого зразку – еталону. Саме тому обвинувачення з приводу якості для мене – незрозумілі,

– зазначив він.

Журналісти спитали Романа Гринкевича про контракти. Адже відомо, що частина з них не виконана, а частина виконана частково, хоч і була внесена повна оплата.

Дивіться, по-перше, що таке з повною оплатою? Це не відповідає дійсності, адже оплата здійснюється винятково по факту постачання продукції,

– наголосив він.

Він також додав, що працівники територіального управління ДБР у місті Києві затримали на митниці товар на "дуже велику" суму. І що його затримали на два з половиною місяці без отриманої ухвали слідчого суду і без арешту. Відтак, запевняв він, здійснювали "якісь перевірки".

Цинізм – це, напевно, не про нас. Тому що забирати товар порядки 100 тисяч військовослужбовців і звинувачувати при цьому нас і подавати на експертизу на початку січня,

– заявив Гринкевич.

Захисник Гринкевича вирішив дати пораду журналістам, присутнім на судовому засіданні. Закликав їх знайти контакти турецького постачальника, в якого закупляли одяг для військових. Щоб він прокоментував питання якості речей для ЗСУ.

Заявив, що не збирався покидати країну

Також Роман Гринкевич у суді заявив, що все це – "чиста дискредитація". Він зазначив, що факти, які наводять, "абсолютно ніякої сили не мають". Також він звернув увагу на те, що в Офісі генпрокурора повідомили, що його затримали при спробі покинути країну.

"Я це вже говорив. Мене затримали, коли я перебував у квартирі. Тим паче, я це вже говорив неодноразово: я не збираюся покидати країну, ми будемо доводити свою честь і відстоюватимемо свою правоту. І все те, що відбувається зараз, – просто фарс, чиєсь заимлвлення, яке здійснюється як щодо мене, так і членів моєї сім'ї", – зазначив Гринкевич.

Водночас він запевняє, що знав, що перебуває у розшуку, і що в Одесі він був у робочих питаннях. І що він збирався повернутися до Києва. Він також поставив питання: "Як я можу перетнути кордон, якщо я у розшуку?"