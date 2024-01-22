Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі розповіла, що прокурор вніс на розгляд до столичного суду клопотання. У ньому просить обрати запобіжний захід Роману Гринкевичу.

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Хочуть відправити під варту

Романа Гринкевича хочуть відправити під варту. Також прокурори вимагають, щоб він, якщо і міг вийти під заставу, то її розмір має бути 500 мільйонів гривень.

Також Надія Максимець зазначила, що судовий процес мав розпочатися о 19:30 22 січня. 24 Канал слідкує за перебігом подій, щоб сповістити вас про те, що ж обрали у Печерському суді Києва.

Звернімо увагу, що правоохоронці затримали Романа Гринкевича близько 06:50 22 січня. В офіційному розшуку син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича перебував з 18 січня. У ДБР додали, що Гринкевича-молодшого застримали під час спроби перетнути кордон.

В місті Одеса 22 січня 2023 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг,

– мовиться у повідомленні.

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