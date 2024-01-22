Спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии рассказала, что прокурор внес на рассмотрение в столичный суд ходатайство. В нем просит избрать меру пресечения Роману Гринкевичу.
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Хотят отправить под стражу
Романа Гринкевича хотят отправить под стражу. Также прокуроры требуют, чтобы он, если и мог выйти под залог, то его размер должен быть 500 миллионов гривен.
Также Надежда Максимец отметила, что судебный процесс должен был начаться в 19:30 22 января. 24 Канал следит за ходом событий, чтобы известить вас о том, что же избрали в Печерском суде Киева.
Обратим внимание, что стражи порядка задержали Романа Гринкевича около 06:50 22 января. В официальном розыске сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича находился с 18 января. В ГБР добавили, что Гринкевич-младший был задержан при попытке пересечь границу.
В городе Одесса 22 января 2023 в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду,
– говорится в сообщении.
Главное о деле Гринкевичей
- Так, львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, а также еще четырем членам преступной организации, в том числе его сыну Роману, объявили о подозрениях.
- Данные следствия свидетельствуют о том, что Гринкевичи совместно со своими компаниями нанесли госбюджету ущерб на 1 миллиард гривен. Среди прочего – их разоблачили на сделке, связанной с закупками одежды и белья для ВСУ.
- Известно, что 29 декабря 2023 задержали Игоря Гринкевича. Произошло это при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.
- Тогда львовский бизнесмен предлагал 500 тысяч долларов, чтобы поспособствовали возвращению его имущества, изъятого во время расследования у подконтрольных ему компаний.
- По имеющейся информации, Гринкевичам удалось из Минобороны заключить 210 контрактов. Почти все договоры разорвали, когда стало известно о коррупционных схемах. Действующим остается только один контракт, предусматривающий поставку продовольствия военным в Николаевской и Херсонской областях.