Про неприємний інцидент повідомило Оперативне командування "Північ". Там зазначили, що усіляко будуть сприяти проведенню розслідування, аби очистити структуру ТЦК від корупціонерів.

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Що накоїв працівник ТЦК

Так, військовослужбовець, вступивши у змову з керівником одного з районних ТЦК та СП Києва, сприяв винесенню рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням.

За це працівнику військкомату запропонували хабар у розмірі 900 доларів США. Відомо, що саме під час отримання цих коштів поліція затримала порушника.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Незабаром відбудеться судове засідання, на якому військовому оберуть покарання.

Довідка: На тлі численних новин у ЗМІ та соцмережах про неправомірні дії працівників ТЦК, зокрема про застосування сили до військозобов'язаних, очільник Сухопутних військ Олександр Павлюк висловив обурення. За його словами, поширення негативної інформації про військкомати грає на руку росіянам.

Вимагав гроші у захисника

На Тернопільщині на хабарі "спіймали" депутата облради. Чоловік пообіцяв військовому посприяти у виділенні тому матеріальної допомоги на лікування.

За це посадовець хотів, аби військовослужбовець передав йому частину фінансової допомоги, яку він отримає.

Правоохоронці затримали депутата одразу після одержання ним "траншу".

Також нещодавно корупційний злочин розкрили на Чернігівщині. Там ексочільник місцевого ВЛК допомагав чоловікам ухилитися від військової служби. На підставі фіктивних медичних документів про непридатність їх знімали з військового обліку.

Під час обшуків у затриманого вилучили майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро, а також документацію на кілька квартир і земельних ділянок.