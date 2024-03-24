Командувач Сухопутних військ обурений негативним ставленням суспільства до ТЦК.

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Медіа поширює неправильні меседжі

Так, генерал звернувся увагу на те, як за два роки повномасштабної війни "скотився" простір новин. Якщо на початку вторгнення у сюжетах можна було спостерігати історії про величезні черги до ТЦК з охочих стати на захист Батьківщини, а соцмережі переповнювали меми про те, "як служити - то всі хворі, а як воювати - то всі здорові", то зараз, за словами Павлюка, дійшло до "цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухилянтів".

Замість того, щоб роз'яснювати у своїх матеріалах особливості роботи військкоматів та необхідність виконання військового обов'язку, вільні медіа та блогери зацікавлені у поширенні скандальних репортажів про "неправомірні дії ТЦК" і "пакування в бус". Натомість, каже командувач, ЗМІ свідомо випускають найголовніший акцент – "неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України".

Несправедливе ставлення до військових

Крім того, Олександр Павлюк засудив ставлення до військовослужбовців ТЦК. За його словами, сьогодні військкомати та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?

– дивується генерал.

Росії тільки цього і треба

Командувач Сухопутних військ нагадав, що, поширюючи неправильні наративи про ТЦК, українці у такий спосіб допомагають своєму ворогові. Адже окупанти не нехтують можливістю використати їх для того, щоб зруйнувати єдність нашого народу. І тому подібні репортажі, в яких цькуються працівники ТЦК, перетворюються на потужну зброю в руках противника.

Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні?,

– наголосив Павлюк.

Довідка: У бригаді "Азов" виступили із пропозицією, аби пошуком ухилянтів займалися бойові бригади. За словами, заступника командира бригади Сергія Цісарука, це сприятиме прищвидшенню процесу мобілізації.