Командующий Сухопутными войсками возмущен негативным отношением общества к ТЦК.

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Медиа распространяет неправильные месседжи

Так, генерал обратил внимание на то, как за два года полномасштабной войны "скатилось" пространство новостей. Если в начале вторжения в сюжетах можно было наблюдать истории об огромных очередях в ТЦК из желающих стать на защиту Родины, а соцсети переполняли мемы о том, "как служить – о все больные, а как воевать – то все здоровые", то сейчас, по словам Павлюка, дошло до "травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонистов".

Вместо того чтобы разъяснять в своих материалах особенности работы военкоматов и необходимость выполнения воинского долга, свободные медиа и блогеры заинтересованы в распространении скандальных репортажей о "неправомерных действиях ТЦК" и "паковании в бус". В тоже, говорит командующий, СМИ сознательно упускают главный акцент – "неправомерным прежде всего является отказ мужчин от своего конституционного долга – защиты Украины".

Несправедливое отношение к военным

Кроме того, Александр Павлюк осудил отношение к военнослужащим ТЦК. По его словам, сегодня военкоматы и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, потерявших здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.

Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?

– удивляется генерал.

России только этого и надо

Командующий Сухопутных войск напомнил, что, распространяя неправильные нарративы о ТЦК, украинцы таким образом помогают своему врагу. Ведь оккупанты не пренебрегают возможностью использовать их для того, чтобы разрушить единство нашего народа. И поэтому подобные репортажи, в которых травятся работники ТЦК, превращаются в мощное оружие в руках противника.

Поэтому прежде чем поделиться "кричащим сюжетом о нарушении прав" и тяжелую судьбу "бедных уклонистов", стоит спросить себя: кому это на самом деле помогает победить в войне?

– подчеркнул Павлюк.

Справка: В бригаде "Азов" выступили с предложением, чтобы поиском уклонистов занимались боевые бригады. По словам, заместителя командира бригады Сергея Цисарука, это будет способствовать ускорению процесса мобилизации.