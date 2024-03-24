Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. Он также назвал несколько категорий, которые будут иметь право на отсрочку.

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Будут ли иметь право на отсрочку те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью

Вениславский сообщил, что 22 марта состоялось заседание комитета ВР, во время которого рассматривали правки о предоставлении отсрочки от призыва. Так, аспиранты, студенты и лица, которые будут ухаживать за людьми с инвалидностью, будут иметь право на отсрочку.

В частности, отсрочку от призыва получат лица, у которых:

жена (муж) I или II группы инвалидности;

жена (муж) имеет III группу инвалидности, установленной вследствие отсутствия конечностей, одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических недостатков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

один из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или один из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

для членов семьи второй степени родства с лицом с инвалидностью I или II группы, которые заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при отсутствии членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

Получат ли отсрочку студенты

Также получат право на отсрочку студенты, которые учатся на дневной форме, а также аспиранты и докторанты.

Просто в дальнейшем Министерство образования будет проводить проверку, реально ли человек получает научную степень, или он просто заплатил деньги, чтобы получить право на отсрочку. В то же время получение параллельного образования – то есть второго, третьего высшего, разнопрофильных – не будут предоставлять права на отсрочку,

– пояснил Вениславский.

Он также добавил, что комитет продолжает рассматривать правки. Если такой темп работы будет сохраняться и дальше, то Вениславский считает, что уже на следующей неделе законопроект о мобилизации могут внести в Раду.