Новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины за рубежом смогут обновить свои данные в электронных кабинетах. Однако есть определенные нюансы.
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Какие изменения предусмотрены для мужчин за рубежом
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что мужчины за рубежом смогут обновить свои данные в электронных кабинетах.
Впрочем, повесток они получать не будут, ведь механизма, как это делать, по состоянию на сейчас нет. В частности, комитет предварительно отклонил норму о том, чтобы запретить предоставление консульских услуг для мужчин за рубежом.
Такое решение будет касаться тех, у кого нет военно-учетных документов. Несмотря на это таким лицам будет предоставляться возможность через средства или телефонной связи, или через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные.
Мы оставили возможность лицам, проживающих за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда,
– пояснил нардеп.
По его словам, речь может идти и о студентах, которые учатся за рубежом, о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.
Будут ли возвращать украинцев призывного возраста из-за границы в Украину
- В течение длительного времени в Украине обсуждали возможность отправки украинцев призывного возраста обратно домой из-за границы. В начале 2024 года Владимир Зеленский в Давосе снова вспомнил об украинских военнообязанных за рубежом.
- Он заверил, что мужчины призывного возраста должны платить налоги или воевать. Президент сказал, что действительно Украине всегда не хватает людей, ведь она противостоит России, которая имеет в четыре раза больше населения, которая не считается с потерями.
- Секретарь СНБО сказал, что человек, который находится за рубежом, подчиняется законам этой страны. По его словам, насильно вернуть людей не получится. Он также добавил, новый закон о мобилизации будет справедливым.
- Бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин объяснил, что Украина может ставить такой вопрос перед другими странами. Однако наши мужчины живут за границей на основании законодательства страны пребывания.