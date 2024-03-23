Новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины за рубежом смогут обновить свои данные в электронных кабинетах. Однако есть определенные нюансы.

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Какие изменения предусмотрены для мужчин за рубежом

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что мужчины за рубежом смогут обновить свои данные в электронных кабинетах.

Впрочем, повесток они получать не будут, ведь механизма, как это делать, по состоянию на сейчас нет. В частности, комитет предварительно отклонил норму о том, чтобы запретить предоставление консульских услуг для мужчин за рубежом.

Такое решение будет касаться тех, у кого нет военно-учетных документов. Несмотря на это таким лицам будет предоставляться возможность через средства или телефонной связи, или через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные.

Мы оставили возможность лицам, проживающих за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда,

– пояснил нардеп.

По его словам, речь может идти и о студентах, которые учатся за рубежом, о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

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