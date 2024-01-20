Виктор Шишкин объяснял, что для отправки украинца из-за границы нужно, чтобы иностранные государства отправляли их обратно. Следует отметить, что в Украине не первый месяц обсуждают возможность возвращения из-за границы мужчин призывного возраста.

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Что сказал экссудия Конституционного суда о возвращении мужчин из-за границы

Первый генеральный прокурор независимой Украины и бывший судья Конституционного суда ответил на вопрос, не нарушает ли Украина прав своих граждан, выступая за то, чтобы иностранные государства отправляли украинцев призывного возраста домой.

Виктор Шишкин объяснил, что Украина может задавать такой вопрос перед другими странами. Однако наши мужчины живут за границей на основании законодательства страны пребывания.

Так что если эта страна считает, что нет достаточно оснований для пребывания наших мужчин на ее территории, она может пойти навстречу Украине. Здесь нет никакого нарушения прав, потому что Украина только задает вопрос – она же не отправляет за границу спецподразделения для привоза украинских мужчин домой в наручниках,

– заявил бывший судья.

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Будут ли возвращать украинцев призывного возраста из-за границы в Украину

Украина не первый месяц обсуждает вероятность возвращения мужчин призывного возраста в Украину.

В начале 2024 года Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, что на одного военного идет 6 – 8 налогоплательщиков. То есть, если человек в Украине, но не на фронте и платит налоги – он тоже защищает наше государство. Относительно мужчин призывного возраста президент сказал, что если они уехали за границу вне закона, то есть вопросы.

Кроме того, Зеленский в Давосе снова упомянул об украинских военнообязанных за границей. Он заверил, что мужчины призывного возраста должны платить налоги или воевать. Президент сказал, что действительно Украине всегда не хватает людей, ведь она противостоит России, имеющей в четыре раза больше населения, не считающегося с потерями.

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Секретарь СНБО сказал, что находящийся за рубежом человек подчиняется законам этой страны.

Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если у гражданина официально статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца,

– заявил Алексей Данилов.

Он также добавил, что новый закон о мобилизации будет справедливым. Подробнее читайте по ссылке.