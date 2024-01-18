Некоторые категории военнообязанных, которые имеют отсрочку, могут пересекать границу. Но у них должны быть соответствующие документы.

Смотрите также С какими жалобами на работу ТЦК обращаются чаще всего: Лубинец рассказал детали

Данилов высказался о возвращении военнообязанных из-за границы

Мы понимаем, что находящийся на территории другой страны человек также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если у гражданина официально статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца,

– сказал он.

Несмотря на это, он уверен в справедливости нового закона для вступающих в ряды Вооруженных сил Украины.

По словам секретаря СНБО, необходимо внести определенные коррективы, чтобы сделать процесс мобилизации более справедливым. А возмущение в обществе он объясняет тем, что люди еще не видели окончательного варианта документа.

Смотрите также На болотах страшный "вой": разговор с Даниловым об уничтожении А-50 и новых планах России

Мобилизация в Украине: последние новости