Некоторые категории военнообязанных, которые имеют отсрочку, могут пересекать границу. Но у них должны быть соответствующие документы.
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Данилов высказался о возвращении военнообязанных из-за границы
Мы понимаем, что находящийся на территории другой страны человек также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если у гражданина официально статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца,
– сказал он.
Несмотря на это, он уверен в справедливости нового закона для вступающих в ряды Вооруженных сил Украины.
По словам секретаря СНБО, необходимо внести определенные коррективы, чтобы сделать процесс мобилизации более справедливым. А возмущение в обществе он объясняет тем, что люди еще не видели окончательного варианта документа.
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Мобилизация в Украине: последние новости
- Валерий Залужный резко высказался против того, чтобы мобилизовывать заключенных. Об этом рассказал Дмитрий Лубинец. Собственно, именно омбудсмен предложил прописать в законе позицию относительно отбывающих наказание в исправительных колониях.
- А народный депутат и военный Роман Лозинский говорит, что перед мобилизацией людей следует мобилизовать ресурсы. Ведь если люди будут знать, что пойдут на штурм окопа не с автоматом, а слетают туда ударным дроном, они будут идти в ряды Сил обороны охотнее.