Дмитрий Лубенец рассказал, что Валерий Залужный категорически высказался против мобилизации заключенных.
Кстати говоря Лубинец назвал основные недостатки законопроекта о мобилизации
Возможна ли мобилизация заключенных
Была реакция от Залужного, который категорически выразился против. С другой стороны, я сказал, что если выполнены эти два условия, когда само подразделение готово взять, они же берут на себя ответственность за такого человека,
– отметил Омбудсмен.
Также добавил, понятно, что предварительно будут собирать информацию, проводить анализ, нужен ли им этот человек в подразделении или нет.
"Опять же, я всегда подчеркиваю, что несмотря, где находится гражданин Украины, в каком он положении, в каком он месте находится, он остается в первую очередь человеком, с другой стороны, он остается гражданином Украины", – подчеркнул Лубинец.
Что предложил Омбудсмен
- Омбудсмен рассказал, что предложил: "Если вы на уровне закона прописываете все возможные категории граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, то не есть ли смысл прописать, в том числе отбывающих наказание в исправительных колониях?".
- По словам Лубинца, представители уполномоченного по правам человека в 2023 году посетили около 50% исправительных колоний в Украине.
- Омбудсмен заверил, что не было ни одной, где к его сотрудникам не подходили находящиеся там ребята. Говорили: "У меня легкая статья, я бессознательно совершил уголовное преступление (разные случаи), я готов пойти в ВСУ, дайте мне такую возможность".
- Лубинец отметил, что были и те, кто говорил, что даже если это не будет засчитываться как отбывание наказания, они готовы после войны вернуться добывать свой срок.
- "Я знаю предостережение, как можно брать заключенных. Я сказал, что это очень просто. Например, на уровне закона это определяется. Надо два условия: первое — гражданин Украины, который в таком статусе хочет попасть в соответствующее подразделение. Второе — соответствующее подразделение, которое готово взять к себе такого гражданина Украины", — сказал Омбудсмен.