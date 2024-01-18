Дмитрий Лубенец рассказал, что Валерий Залужный категорически высказался против мобилизации заключенных.

Кстати говоря Лубинец назвал основные недостатки законопроекта о мобилизации

Возможна ли мобилизация заключенных

Была реакция от Залужного, который категорически выразился против. С другой стороны, я сказал, что если выполнены эти два условия, когда само подразделение готово взять, они же берут на себя ответственность за такого человека,

– отметил Омбудсмен.

Также добавил, понятно, что предварительно будут собирать информацию, проводить анализ, нужен ли им этот человек в подразделении или нет.

"Опять же, я всегда подчеркиваю, что несмотря, где находится гражданин Украины, в каком он положении, в каком он месте находится, он остается в первую очередь человеком, с другой стороны, он остается гражданином Украины", – подчеркнул Лубинец.

Что предложил Омбудсмен