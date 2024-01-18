Дмитро Лубенець розповів, що Валерій Залужний категорично висловився проти мобілізації ув'язнених.
До речі Лубінець назвав основі вади законопроєкту про мобілізацію
Чи можлива мобілізація ув'язнених
Була реакція від Залужного, який категорично висловився проти. З іншого боку, я сказав, що якщо виконані оці дві умови, коли сам підрозділ готовий взяти, — вони ж беруть на себе відповідальність за таку людину,
– зазначив Омбудсман.
Також додав, зрозуміло, що попередньо будуть збирати інформацію, проводити аналіз, чи потрібна їм ця людина в підрозділі, чи ні.
"Знову ж таки, я завжди наголошую, що незважаючи, де знаходиться громадянин України, в якому він становищі, в якому він місці перебуває, він залишається в першу чергу людиною, з іншого боку, він залишається громадянином України", – підкреслив Лубінець.
Що саме запропонував Омбудсман
- Омбудсман розповів, що запропонував: "Якщо ви на рівні закону прописуєте всі можливі категорії громадян України, які можуть бути мобілізовані, то чи не є сенс прописати, в тому числі тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях?".
- За словами Лубінця, представники Уповноваженого з прав людини у 2023 році відвідали близько 50% виправних колоній в Україні.
- Омбудсман запевнив, що не було жодної, де до його співробітників не підходили хлопці, які там перебувають. Казали: "У мене легка стаття, я несвідомо скоїв кримінальний злочин (різні є випадки), я готовий піти в ЗСУ, дайте мені таку можливість".
- Лубінець зауважив, що були й ті, хто казав, що навіть якщо це не буде зараховуватися як відбування покарання, то вони готові після війни повернутися добувати свій термін.
- "Я знаю застереження, як можна брати ув'язнених. Я сказав, що це дуже просто. Наприклад, на рівні закону це визначається. Треба дві умови: перша — громадянин України, який в такому статусі, хоче потрапити у відповідний підрозділ. Друга — відповідний підрозділ готовий взяти до себе такого громадянина України", — сказав Омбудсман.