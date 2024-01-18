Дмитро Лубенець розповів, що Валерій Залужний категорично висловився проти мобілізації ув'язнених.

До речі Лубінець назвав основі вади законопроєкту про мобілізацію

Чи можлива мобілізація ув'язнених

Була реакція від Залужного, який категорично висловився проти. З іншого боку, я сказав, що якщо виконані оці дві умови, коли сам підрозділ готовий взяти, — вони ж беруть на себе відповідальність за таку людину,

– зазначив Омбудсман.

Також додав, зрозуміло, що попередньо будуть збирати інформацію, проводити аналіз, чи потрібна їм ця людина в підрозділі, чи ні.

"Знову ж таки, я завжди наголошую, що незважаючи, де знаходиться громадянин України, в якому він становищі, в якому він місці перебуває, він залишається в першу чергу людиною, з іншого боку, він залишається громадянином України", – підкреслив Лубінець.

Що саме запропонував Омбудсман