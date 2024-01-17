В одному зі свіжих інтерв'ю для українських журналістів Лубінець порушив питання про відповідність документа основному закону країни. Він зазначив, що проєкт потребує серйозного доопрацювання, аби відповідати конституційним нормам.

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Законопроєкт щодо мобілізації потребує змін

За словами Лубінця, ключовою проблемою є необхідність змінити підходи до мобілізаційного процесу в Україні. Він закликав до:

фокусуванні на рекрутингу;

підвищенні престижу служби;

захисті прав військовослужбовців та їхніх сімей.

Нам треба змінити оці акценти,

– сказав Лубінець, наголошуючи на важливості реформування системи мобілізації.

Уповноважений також висловив сподівання, що реформа органів, які займаються мобілізацією, дозволить відійти від застарілих паперових моделей та зменшить можливість корупції.

Він зазначив, що після його публічної критики законопроєкту, міністр оборони особисто зв'язався з ним для обговорення зауважень та швидко реагував на висловлені пропозиції.

Я скажу так: реакція з боку якраз міністерства була абсолютно адекватною і швидкою.

Зверніть увагу! Лубінець констатував, що вже на наступний день після початку активного обговорення ініціативи, Міністерство оборони почало працювати над внесеними зауваженнями. Це свідчить про готовність уряду до конструктивного діалогу та вдосконалення законодавчих ініціатив відповідно до потреб суспільства та вимог часу.